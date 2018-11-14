К 2023 году в Москве заработает беспилотное метро

Власти столицы задумались о курсировании беспилотных вагонов метрополитена по Кольцевой линии.

В московской мэрии поделились идеей о начале эксплуатации составов метрополитена, не управляемых машинистом. В ближайшие 5 лет планируется реализация данной идеи. Об этом рассказал глава департамента транспорта столицы Максим Лексутов.

«Наша поездка в столицу Франции, с целью ознакомления с проектами беспилотного метрополитена от французских инженеров, принесла массу собственных идей. Главной задачей транспортного департамента стала реализация движения беспилотных поездов по Кольцевой ветке московского метро. Данный участок считается одним из самых нагруженных. За день по Кольцевой линии перемещаются чуть более полумиллиона пассажиров, поэтому внедрение автоматизированных вагонов было бы здесь уместным», - поделился мнением Максим Лексутов.