Лев Лещенко поддержал рэпера Хаски в конфликте с правоохранителями

Ситуация напомнила артисту советскую цензуру. Он осудил стражей закона за вмешательство в творчество россиян.

Лев Лещенко прокомментировал конфликт Хаски с российскими властями. Он назвал арест Дмитрия Кузнецова "беспрецедентным случаем". Певец поддержал Хаски и предложил внимательно изучить юридическую сторону вопроса. Лев Лещенко предполагает, что правоохранители не имеют права регулировать творческую деятельность граждан силовыми методами.

Народный артист напомнил, что жители России при СССР сталкивались с похожими ограничениями через художественные советы. По его мнению, единичный случай конфликта с исполнителями может обернуться ужасной тенденцией. Так Лев Лещенко выразился в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, ранее Хаски устроил импровизированное выступление перед клубом в Краснодарском крае, где его концерт отменили по требованию прокуратуры. Рэпер зачитал несколько треков с крыши автомобиля. Владельцам это не понравилось. В итоге Дмитрия Кузнецова обвинили в трех административных правонарушениях и оставили под стражей на 12 суток.