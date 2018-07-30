Лев Лещенко поддержал рэпера Хаски в конфликте с правоохранителями

Сегодня, 15:32 \\ Шоу-бизнес

Ситуация напомнила артисту советскую цензуру. Он осудил стражей закона за вмешательство в творчество россиян.

 Лев Лещенко прокомментировал конфликт Хаски с российскими властями. Он назвал арест Дмитрия Кузнецова "беспрецедентным случаем". Певец поддержал Хаски и предложил внимательно изучить юридическую сторону вопроса. Лев Лещенко предполагает, что правоохранители не имеют права регулировать творческую деятельность граждан силовыми методами.

Народный артист напомнил, что жители России при СССР сталкивались с похожими ограничениями через художественные советы. По его мнению, единичный случай конфликта с исполнителями может обернуться ужасной тенденцией. Так Лев Лещенко выразился в эфире радиостанции "Говорит Москва".

 

Напомним, ранее Хаски устроил импровизированное выступление перед клубом в Краснодарском крае, где его концерт отменили по требованию прокуратуры. Рэпер зачитал несколько треков с крыши автомобиля. Владельцам это не понравилось. В итоге Дмитрия Кузнецова обвинили в трех административных правонарушениях и оставили под стражей на 12 суток.

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Автор - Александр Лубяной
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