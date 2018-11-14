Об этом в своем Facebook сообщил правозащитник исполнителя Алексей Аванясен. Дмитрий Кузнецов (известный как рэпер Хаски) уже в скором времени окажется на свободе.

Суд Краснодара отменил арест для рэпера Хаски. Кузнецов получал административный арест на 12 суток, однако его адвокаты сумели обжаловать это решение. Судья удовлетворил поданное защитниками рэпера заявление. Алексей Аванясен прикрепил к своему сообщению в Facebook снимок постановления, в котором указано, что решение подлежит немедленному выполнению.

По словам Аванясена, он и другие правозащитники Хаски уже едут за ним в спецприемник. К своему посту адвокат прикрепил уже успевшие набрать популярность хештеги, в которых указаны слова «свободухаски», «замузыкантамипришли» и «ябудупетьсвоюмузыку». Последний хештег стал лозунгом для концерта, который именитые рэперы России провели в честь поддержки для Хаски. Ранее уже стало известно, что концерт собрал 6 миллионов рублей. Билеты на мероприятие распродали в течении одного дня.