6 миллионов рублей собрали организаторы концерта в поддержку рэпера Хаски

В течение суток были проданы все билеты на концерт «Я буду петь свою музыку», организованный в поддержку арестованного рэпера Хаски.

Организаторам мероприятия удалось выручить шесть миллионов рублей с продажи билетов на концерт. Информацию о концерте опубликовали 24 ноября. Билетов не осталось через несколько часов после того, когда начали продажу. Сейчас некоторые билеты можно приобрести на сайте бесплатных объявлений Avito, цены на них, конечно, выше.

Как сообщил генеральный директор лейбла Booking Machine Илья Мамай, продажа билетов совершалась двумя способами – касса «Главклуба» и собственный онлайн-ресурс. На одном из них билетов не осталось вечером, но втором они закончились в три часа ночи. Кроме того, он отметил, что артисты выступают бесплатно.

Напомним, что концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку задержанного артиста организовали рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize MC. Мероприятие назначено на 26 ноября в московском «Главклуб Green Concert». Как отмечает Oxxxymiron, вся прибыль от концерта будет перечислена Хаски, который в связи с арестом лишён возможности зарабатывать деньги.

Правоохранительные органы арестовали рэпера Хаски в Краснодаре, так как после отмены собственного концерта артист решил продолжить выступление на крыше автомобиля, который, как выяснилось, он принял за имущество одного и фанатов. Артист пообещал извиниться перед владельцем машины и оплатить ремонт.