Журналисты из Германии назвали русских женщин сильным полом

Об этом рассказали обозреватели в немецком журнале Eurasisches Mаgazin. Авторы статьи уверены, что российские женщины являются сильным полом из-за целеустремленности, силы духа и нацеленности на успех.

Журналисты полагают, что такое положение женщин в России обусловлено непростой ситуацией в стране. По их мнению, представительниц прекрасного пола вынуждают быть сильными условия жизни. Помимо этого, авторы статьи считают, что русские женщины прекрасно совмещают работу и быт. При этом на них ложатся еще и семейные обязанности.

При этом обозреватели противопоставляют женщинам мужчин, отмечая, что последние предпочитают в период сложностей чаще всего находить утешение в алкоголе и проникаться излишней жалостью к себе. Авторы статьи полагают, что представительницы прекрасного пола не всегда отлично справляются с навалившимися на них неприятностями и трудностями. Однако тенденция очевидна: россиянки борются стойко и предпочитают решать проблемы с полной самоотдачей.

Напомним, немецкие журналисты не первые, кто обратил внимание на некую смену привычных социальных ролей среди мужчин и женщин в России. Ранее обозреватель из Швеции высказала аналогичную позицию, подчеркнув, что мужчины позволяют себе слишком много, что было бы непростительно женщинам.