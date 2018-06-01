"Жалеют себя и пьют": Шведская журналистка разочарована в мужчинах из России

Шведская журналистка Элин Йонссон рассказала о своем отношении к мужчинам из России. По ее словам, они "искалечены историей страны" и позволяют себе слишком много, что было бы непростительно женщинам.

По словам Йонссон, у нее очень много знакомых семей из России, где женщины «закатывают рукава и берутся за самую грязную работу», делают все, чтобы прокормить семью. Мужчины же в это время, по ее мнению, заняты своими увлечениями, все их силы обращены тратятся на жалость к себе. Подобное, как полагает журналистка, можно увидеть не только в ведении совместного быта и распределении домашних обязанностей, но и в воспитании детей. Элин Йонссон заявляет, что сейчас в российских семьях ответственность за ребенка практически всегда лежит на женщине. Тогда как мужчина обычно занимается своими делами, не уделяя достаточно внимания своим родным, поскольку после работы предпочитает отдыхать.

Как рассказывает журналистка из Швеции, она вела много бесед о том, почему русские мужчины «ослабли». В большинстве своем, ее собеседники винили в этом тяжелую историю страны. «Они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе. Выживших же эти события искалечили», — пишет автор.

Кроме того, Йонссон отметила и скептическое отношение к женщинам у работодателей. По ее словам, сотрудница, забеременев, рискует остаться без работы, поскольку начальник уверен, что она уйдёт не только в декрет, но и в отпуск по уходу за ребёнком. Муж ведь этого делать не станет. Представительница СМИ также обратила внимание, что в случае развода ребенок остается чаще всего с матерью. Однако отцы, по большей части, могут даже уехать жить в другой город или страну без мысли о том, что его детям может понадобиться внимание второго родителя.