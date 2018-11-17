Тело несколько дней лежало в квартире: Названа причина смерти Евгения Осина

Труп певца Евгения Осина нашла его сестра Альбина. За день до этого артист перестал выходить на связь.

Как оказалось, Евгений Осин умер не 17 ноября. Его тело несколько дней пролежало в квартире, пока труп не нашла сестра. Она вошла в жилище Евгения Осина, открыв двери своим ключом. Сестра увидела певца и сразу же попросила соседа позвонить врачам скорой помощи. Однако, медики уже ничем не могли помочь, Евгений Осин умер.

По данным СМИ, предварительный осмотр тела Евгения Осина показал, что тот умер сутки или несколько дней назад. Также сообщается, что по слухам, певец в течении недели регулярно пил. По некоторым данным, перед смертью Евгений Осин ушел в запой. Также названа и причина смерти певца. СМИ пишут, что Евгений Осин умер от остановки сердца. Точные причины и обстоятельства случившегося к данному моменту еще уточняются.

Ранее уже сообщалось, что смерть Евгения Осина прокомментировала Дана Борисова. Она сказала, что певец пострадал из-за своей гордыни, которая не позволила ему принять помощь неравнодушных к нему людей.