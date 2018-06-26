«Не признавал свой алкоголизм»: Дана Борисова высказалась о смерти Евгения Осина

Известный певец умер на 55-м году жизни. В последние годы с зависимостью от спиртного Евгению Осину помогала бороться Дана Борисова, поборовшая наркоманию.

Дана Борисова высказалась о смерти Евгения Осина. По словам телезвезды, певец стал жертвой своей «гордыни». Борисова утверждает, что она и другие известные люди всей душой ходили ему помочь. Однако, Осин «не признавал свой алкоголизм».

Борисова утверждает, что Евгению Осину постоянно предлагали поддержку. Певец мог получить материальную помощь или оплачиваемое лечение. Однако, Осин постоянно отказывался от всего, что ему предлагали. По словам Даны Борисовой, смерть певца является тем случаем, когда все вокруг видели, к чему все идет.

Дана Борисова с печалью говорит о Евгении Осине и признается, что ей очень жаль певца. Однако, телезвезда утверждает, что исполнитель песни «Плачет девочка в автомате» пострадал из-за своего упрямства. Если бы Осин не проявлял гордыню, то его можно было бы спасти, считает Дана Борисова. «Такой характер у него», - заявила телеведущая во время телефонного разговора с журналистами издания РЕН.ТВ.

Евгений Осин умер 17 ноября. Его смерть подтвердил его директор. Многие годы подряд Осин страдал от алкоголизма. Певец часто ходил на телешоу и пытался побороть зависимость. Все это время ему безуспешно пыталась помочь Дана Борисова, которая сама сумела избавиться от пагубного пристрастия к запрещенным препаратам.