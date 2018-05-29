Фрагмент лестницы Эйфелевой башни выставят на аукционе в Париже

Сегодня, 14:50 \\ Общество

Аукционный дом Artcurial сообщил на своем официальном сайте, что лестницу Эйфелевой башни частично продадут на аукционе в Париже.

Речь идет о части спиральной лестницы 1889 года. С помощью этого фрагмента соединялись второй и третий этажи. Высота лота составляет 4,3 м, в диаметре – 1,73 м. Часть лестницы весит 900 кг.

Торги стартуют 27 ноября. Начальная стоимость лота составит 40—50 тыс. евро.

Продажа частей лестницы проводится уже не первый год. В 2009 году за 220 тыс. евро с молотка ушел фрагмент, состоящий из 19 ступенек. В 2016 году одну из частей лестницы также продали на аукционе. Длина лота составила 2,6 метра. Неизвестный коллекционер из Азии приобрел фрагмент за 523 тыс. евро.

Винтовая лестница, сооруженная Густавом Эйфелем, была разобрана в 1983 году. Демонтаж произвели по причине небезопасности конструкции.

Эйфелева башня не сразу стала самым главным символом Парижа. Конструкция появилась в 1889 году лишь в качестве арки по случаю 100-летия Французской революции.

В 2018 году достопримечательность отметила свой 131-й день рождения. Башня по-прежнему остается самым посещаемым местом в мире.

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Автор - София Волкова
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