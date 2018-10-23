В "Эрарте" подробно рассказали о бюстгальтере из ёжиков

Сегодня, 14:03 \\ Общество

В учреждении, которое ранее прославилось скандальной выставкой, высказались после реакции российского политика.

Так, в музее "Эрарта" рассказали более подробно о бюстгальтере из ёжиков. Напомним, там новозеландский таксидермист Клэр Терд создал элемент женского нижнего белья из животных с колючками.

Сразу же на деятеля культуры накинулись не только правозащитники, но и политики, среди них Виталий Милонов. Он потребовал закрытия музея после подобного издевательства над животными. Однако в "Эрарте" подчеркнули, что создатель данного экспоната вложил в композицию зоозащитный смысл.

Отмечается, что ёжики погибли после того, как произошло землетрясение и они переходили дорогу, не разминувшись с автомобилем. Именно поэтому Клэр решил увековечить животных в творении искусства.

Напомним, Виталий Милонов потребовал от правоохранительных органов пообщаться с руководством учреждения.

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Автор - Татьяна Сазонова
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