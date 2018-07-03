Милонов потребовал закрыть "Эрарту" за бюстгальтер из ежей

В петербургском музее "Эрарта" прошла выставка "ВАУ-МОДА!", которая вызвала волну жарких споров и обсуждений. Всему виной экспонат, представляющий собой бюстгальтер из ежей.

Необычный предмет одежды привлек повышенное внимание посетителей и пользователей социальных сетей, которые тоже смогли увидеть экспонат после того, как фотографии с выставки разлетелись по социальным сетям. Однако по большей части реакция многих, не пришедших на выставку, но узнавших об экспонате позднее, была очень негативной.

При этом отмечается, что посетители остались более сдержанными, очевидно, они уже закалены произведениями современного искусства. Тогда как в сети развернулся настоящий протест. Многие писали о том, что «ежиков жалко». Другие оставляли гневные комментарии, требуя наказать организаторов выставки.

Прокомментировала инцидент и председатель региональной благотворительной общественной организации «Право на жизнь» Светлана Лось. Она заявила: «Это не искусство, это какой-то психоз! Этому человеку, который такое придумал, место в психиатрической лечебнице! Полный беспредел!»

Не остался в стороне даже депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Оказалось, что он – ежиковод. Он высказался относительно предмета одежды, который вызвал столько споров, назвав его «уродством». Политик заявил, что такое использование животных – дикость, которая является пропагандой насилия в отношении ежей. Депутат уверен, что с руководством музея должны разговаривать правоохранительные органы. Милонов убежден, что «Эрарта» должен понести наказание в виде выплаты штрафа. Кроме того, он не исключил, что возможно не лишним будет и закрытие музея. По словам политика, для начала нужно понять, ежи настоящие или искусственные, а уже потом принимать меры.