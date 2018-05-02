В Китае установили больше 700 палаток и попали в Книгу рекордов Гиннеса

Сегодня, 08:25 \\ Общество

Чтобы побить рекорд и попасть в Книгу Гиннеса, понадобилась 721 палатка. Участники смогли выстроить из них огромную вереницу. Мероприятие проходило на склоне горы Вугонг в Китае.

 Примечательно, что погодные условия очень старательно пытались помешать добровольцам установить новый рекорд. По словам организаторов мероприятия, были и дождь, и сильный ветер. Однако участники не сдавались, и в итоге справились с поставленной задачей. Протяженность вереницы достигла 14 километров. В увлекательном процессе принимали участие 200 человек.

На мероприятие были специально приглашены представители Книги рекордов Гиннеса, которые смогли зафиксировать данные и убедиться в достоверности мероприятия. На настоящий момент это действительно самая протяженная вереница палаток, которую только создавали в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что в Книгу рекордов Гиннеса попала девушка из Ставрополья. В настоящий момент она проживает в США. Рекордсменка совместила два своих увлечения и смогла оставить свое имя на страницах истории. Девушка занимается слэклайном. Но решила привнести в него некоторые элементы балета. Надев пуанты, она смогла пройти по стропе.

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Автор - Евгения Чернобаб
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