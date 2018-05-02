Девушка из Ставрополья совместила два увлечения и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Жительница США, являющаяся уроженкой Ставрополья, установила интересный рекорд. Она совместила свое давнее увлечение - слэклайн - исполнение трюков на канате - и пуанты, являющиеся необходимым элементом балета.

Ольга Хенри эмигрировала в США довольно давно. И почти сразу же после переезда девушка нашла для себя увлечение, которое ей по душе. Она занимается тем, что выделывает различные по степени сложности и красоте трюки на специально натянутой веревке, так называемой, стропе. Обычно ее ширина колеблется от 2 до 5 сантиметров.

Это считается отдельным видом спорта. Для того чтобы исполнять различные акробатические элементы на столь узкой и неустойчивой поверхности, нужно иметь отличную физическую подготовку и много тренироваться. Ольга при этом решила, что может привнести в этот вид спота и кое-что новое. Девушка всегда любила балет. Он и помог ей определиться с тем, как сделать слэклайн еще более интересным.

Она прошлась по десятиметровому слэклайну в пуантах. Ольга Хенри делится впечатлениями, что даже и не думала, что может стать первой уроженкой Ставрополья, кто попадет в Книгу рекордов Гиннеса. Однако она очень рада своему достижению, гордиться им и не намерена останавливаться.