Twitter по ошибке заблокировал страницу Илона Маска за его любовь к аниме

Сегодня, 11:41 \\ Общество

Руководство Twitter удалило настоящий профиль Илона Маска, когда спо ошибке сделало вывод о том, что аккаунт взломан хакерами. Предприниматель сам рассказал об инциденте после восстановления страницы.

 Основатель Teslа и Space Х опубликовал пост на уже восстановленном профиле, где заявил, что «Twitter решил, что меня взломали, и заблокировал аккаунт». Администрация данной социальной сети действительно согласно установленным правилам имеет право заблокировать аккаунт, если предполагает, что страница была взломана или подверглась хакерской атаке. Так произошло и на этот раз. Однако с профилем Илона Маска оказалось все в порядке. Еще одной причиной блокировки может явиться обстоятельство, согласно которому обладатель аккаунта нарушил правила соцсети или условия предоставления услуг.

Это произошло в ночь на 23 октября после того, как известный предприниматель признался в любви к аниме. Маск сделал несколько подобных твитов и даже обменялся с подписчиками анимешными персонажами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что профили в Twitter блокируют только за одно упоминание в них имени Илона Маска. Поскольку личность его довольно популярная, в социальных сетях стало очень много поддельных аккаунтов. Поэтому руководство Twitter решило бороться с ботами. Администрация просто удаляла страницу, а чтобы восстановить ее, необходимо подтверждение, что владелец именно этого профиля действительно Илон Маск.

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Автор - Евгения Чернобаб
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