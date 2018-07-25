Аккаунты Twitter блокируют за упоминание имени Илона Маска

Пользователи Twitter могут лишиться своих аккаунтов только за упоминание имени Илона Маска. Владелец компаний «SpaceX» и «Tesla» - один из популярнейших людей в мире, следовательно, в Twitter и других социальных сетях сложно найти его настоящий аккаунт.

С фейковых страниц постоянно делают неправдивые заявления и обманывают пользователей. Команда Twitter решила бороться с ботами. Так уже около недели удаляют не подтверждённые аккаунты пользователей, теперь же система может удалить страничку, на которой было опубликовано сообщение, касающееся миллиардера. Блокировку обосновывают нарушением правил пользования социальной сетью. Для восстановления придётся подтвердить, что пользователь действительно является владельцем аккаунта с помощью номера телефона или адреса электронной почты. Администрация социальной сети заявила, что в скором времени прохождения аутентификации по номеру телефона и по адресу электронной почты – станет обязательным мероприятием. Сейчас же в день блокируют около миллиона аккаунтов. Так Twitter борется с ненастоящими страницами.