Аккаунты Twitter блокируют за упоминание имени Илона Маска

Сегодня, 17:06 \\ Техно

Пользователи Twitter могут лишиться своих аккаунтов только за упоминание имени Илона Маска. Владелец компаний «SpaceX» и «Tesla» - один из популярнейших людей в мире, следовательно, в Twitter и других социальных сетях сложно найти его настоящий аккаунт.

 С фейковых страниц постоянно делают неправдивые заявления и обманывают пользователей. Команда Twitter решила бороться с ботами. Так уже около недели удаляют не подтверждённые аккаунты пользователей, теперь же система может удалить страничку, на которой было опубликовано сообщение, касающееся миллиардера. Блокировку обосновывают нарушением правил пользования социальной сетью. Для восстановления придётся подтвердить, что пользователь действительно является владельцем аккаунта с помощью номера телефона или адреса электронной почты. Администрация социальной сети заявила, что в скором времени прохождения аутентификации по номеру телефона и по адресу электронной почты – станет обязательным мероприятием. Сейчас же в день блокируют около миллиона аккаунтов. Так Twitter борется с ненастоящими страницами.

Поделиться новостью:
Автор - Валерия Лисичкина
Главное за неделю

Эксперты: пользоваться телефоном на зарядке – нельзя

По мнению экспертов, категорически нельзя пользоваться мобильным телефоном, когда он заряжается. Иначе, говорят они, будьте готовы к последствиям.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

Гибкие смартфоны Xiaomi и Oppo будут в несколько раз дешевле аналогичных моделей Samsung

 Китайская компания Xiaomi собирается выпускать гибкие смартфоны. Руководство стремится...

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

Magic Leap продемонстрировала AR-интерфейс Lumin OS

 Довольно скрытная компания вдруг показала наработки своей операционной системы. Их...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ