«Ночные волки» подарили Нурмагомедову уникальный мотоцикл ручной сборки

Известный байкерский клуб презентовал спортсмену Хабибу Нурмагомедову мотоцикл. По сообщению телеграм-канала LIFE SHOT, вручение подарка прошло в на закрытии мотосезона в Москве.

Как рассказал знаменитый боец, он обязательно будет ездить на мотоцикле. Однако Нурмагомедов отметил, что для начала необходимо научиться это делать. Поэтому спортсмен намерен пойти на соответствующие занятия. Отмечается, что, кроме транспортного средства, Хабибу также подарили байкерский жилет. На элементе одежды, который вручили «Ночные волки», изображена их специальная символика.

Бойцу очень понравился мотоцикл. Он подчеркнул, что это «первый отечественный, чисто русский подарок». Сообщается, что это транспортное средство уникально, поскольку оно ручной сборки.

Напомним, ранее стало известно о том, что Хабиб Нурмагомедов призвал не увольнять Зубайру Тухугова за его ошибки. В случае обратного решения боец указал, что уйдет из спорта навсегда. Кроме того, он отметил, что гонорар за бой с Конором Макгрегором предлагает UFC оставить себе и пожелал «не подавиться». Резкий отзыв на произошедший инцидент со своим коллегой он также снабдил меткой фразой «брат за брата». Сообщалось, что руководство действительно удерживает награду спортсмена за поединок.