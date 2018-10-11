"Брат за брата": Нурмагомедов грозит уйти из UFC из-за увольнения Тухугова

Чемпион в легком весе возмущен отменой боя своего товарища с Артемом Лобовым после потасовки в октагоне. В своем микроблоге Instagram боец разместил две версии ультиматума: на русском и английском языках.

Ранее UFC отказалась проводить бой с участием Зубайры Тухугова, ведь последний принял участие в драке с Конором Макгрегором. Когда Хабиб Нурмагомедов выбрался из октагона с целью наказать обидчиков из команды соперника, его друг забрался в клетку и отреагировал на удар от ирландца. По словам чемпиона, это хорошо видно на записи мероприятия.

Хабиб Нурмагомедов призывает UFC не увольнять Зубайру Тухугова за его ошибки. В противном случае он пригрозил уйти вслед за товарищем. Хабиб Нурмагомедов подчеркнул: "в России мы своих не бросаем". Он также позволил руководству UFC оставить себе удерживаемый гонорар за бой с Макгрегором и пожелал не подавиться. Свою запись боец сопроводил красноречивым хэштегом "брат за брата".



