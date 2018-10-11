"Брат за брата": Нурмагомедов грозит уйти из UFC из-за увольнения Тухугова
Чемпион в легком весе возмущен отменой боя своего товарища с Артемом Лобовым после потасовки в октагоне. В своем микроблоге Instagram боец разместил две версии ультиматума: на русском и английском языках.
Ранее UFC отказалась проводить бой с участием Зубайры Тухугова, ведь последний принял участие в драке с Конором Макгрегором. Когда Хабиб Нурмагомедов выбрался из октагона с целью наказать обидчиков из команды соперника, его друг забрался в клетку и отреагировал на удар от ирландца. По словам чемпиона, это хорошо видно на записи мероприятия.
Хабиб Нурмагомедов призывает UFC не увольнять Зубайру Тухугова за его ошибки. В противном случае он пригрозил уйти вслед за товарищем. Хабиб Нурмагомедов подчеркнул: "в России мы своих не бросаем". Он также позволил руководству UFC оставить себе удерживаемый гонорар за бой с Макгрегором и пожелал не подавиться. Свою запись боец сопроводил красноречивым хэштегом "брат за брата".
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Я хотел бы обратиться к юфс: Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого то там, почему ни кто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причём тут @zubairatukhugov если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. И да чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца. #БратзаБрата