Крупную древнеегипетскую гробницу возрастом 4,5 тысячи лет нашли археологи под Каиром

Археологи обнаружили гробницу, которая принадлежит к эпохи V династии древнеегипетских фараонов (2504 – 2347 гг. до н.э.). Об этом рассказал глава Высшего совета по вопросам памятников древности Мустафа Вазири.

Специалисты уже провели некоторые исследования. Согласно предварительным данным, гробница, найденная под Каиром, принадлежала некому Ка Ирасу, который занимал должность поверенного в делах фараона. Об этом говорят надписи, которые сделаны на стенах гробницы.

Кроме того, эксперты нашли в шахте памятник. Он расколот, но предположительно, является фигурой самого владельца гробницы. Скульптура состоит из розового гранита. В настоящий момент археологические работы продолжаются. Ученые намерены обнаружить еще некоторые предметы и элементы, которые помогут больше узнать как о владельце гробницы, так и о времени, в котором он жил.

Пока известен лишь возраст гробницы – ей 4,5 тысячи лет. Она хорошо сохранилась, как отмечают эксперты, и была сооружена из известняка и кирпича. Интересно, что, сколько бы раскопок ни проводилось, каждый раз археологи находят что-то новое и, порой, даже сенсационное, что переворачивает представление о том, как люди жили в прошлом. А Египет – это вообще кладезь таинственного и неизведанного, поскольку на его территории жила одна из древнейших цивилизации, об истории которых можно судить лишь по найденным предметам.

Ранее сообщалось, что в Египте найдена гробница жрицы. Специалисты сообщали, что она обнаружена неподалеку от Каира на территории плато Гиза. Хорошо сохранившиеся фрески позволяют воссоздать ежедневные занятия древних египтян.