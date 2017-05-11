Археологи обнаружили в Египте гробницу древней жрицы

В Египте археологи обнаружили гробницу древней жрицы, созданную порядка 4,5 тысячи лет назад. Об этом во время пресс-конференции рассказал Халед аль-Аннани, министр по вопросам памятников древности.

Эксперты утверждают, что захоронение сделали в период в 2504-2347 годов до нашей эры, когда правила пятая династия фараонов. Теперь его нашли на плато Гиза, неподалеку от Каира. Созданные в гробнице разукрашенные фрески дают возможность ученым воссоздать образ жизни жителей той эпохи. Они изображали процесс охоты, рыбной ловли и собирательства фруктов.

Исследователи не застали внутри останков погребенной или материальных ценностей. Они предполагают, что расхитители гробниц пробрались сюда ещё в далекие времена и украли всё ценное. Халед аль-Аннани отметил, что ранее предметы из погребения уже были найдены вместе с картушем мумии в первой половине 20-го века на другом объекте. Эти реликвии сохранены в берлинском музее.