Дети Доренко попытались подставить его вторую жену из-за наследства «Суперджета» - мнение

Дети журналиста Сергея Доренко, погибшего 9 мая, ложно обвинили его жену в отравлении. Причиной клеветы могло послужить желание «отвоевать» немаленькое наследство, оставленное журналистом, связанным, по слухам, с авиационным лобби.

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Конфликт в семье Доренко возник между детьми журналиста от первой жены Мариной Федоренковой и второй супругой, Юлией Силявиной. Трое отпрысков Доренко «заподозрили» Юлию в отравлении Сергея, которое якобы и вызвало пристут острой сердечной недостаточности.

Эта история привлекла много внимания, на чём поспешили «попиариться» скандальные актёры вроде Стаса Садальского, поддержав версию детей. Однако, следствие поспешило опровергнуть обвинения, заявив, что журналист умер от аневризмы сердечной аорты, что прямо указывает на естественный характер смерти.

Причина подобных действий детей Доренко очевидна — журналист был небедным человеком, оставившим большое наследство в виде дома, квартиры стоимостью 30 млн рублей, и дорогостоящего мотоцикла.

Тем более, что недавно ему могли заплатить немалую сумму за лоббирование интересов зарубежных авиастроительных компаний, вроде «Boeing» или «Airbus». После катастрофы в аэропорту Шереметьево, когда загорелся самолёт российского производства Sukhoi Superjet 100, Доренко иронично высказался о качестве отечественного авиалайнера: «Сухой суперджет вполне себе хороший самолёт. Только что у него не всегда работает механизация крыла, у него шасси то работают, а то и не работают, конструктивная проблема с камерой сгорания, так что двигатели – слабое место этого чудесного самолёта в то время, когда он работает. Но эти самолёты очень много времени проводят в ремонте, а там двигатель вообще не нужен. В ангарах же стоят. И ещё у этого самолета плохо с электроникой, она не каждый раз работает. А в остальном, ну, гордость отечественного авиапрома».

Журналист и ранее «травил» «Суперджеты», не раз отмечая в публичном поле низкое качество их изготовления. Подобные высказывания выстреливали у него с начала этого года, что может свидетельствовать о финансовом интересе самого Доренко. Возможно, в начале февраля 2019 года, когда в эфире радиостанции «Говорит Москва», начали периодически проскальзывать словесные бомбардировки «Сухого», зарубежное авиастроительное лобби занесло Сергею «финансовую поддержку» или другие материальные активы.

Ни для кого не секрет, что «Boeing» и «Airbus» имеют свои интересы в нашей стране, для поддержки которых они могли «попросить» Доренко облить грязью их главного конкурента в России — компанию «Sukhoi».

Зная, что крупные компании не жалеют средств на «покупку» журналистов, можно предположить весьма значительную сумму, выплаченную Сергею. Скорее всего, наиболее крупный «гонорар» пришёл Доренко 6 мая, после пожара в Шереметьево.

Учитывая, что журналист за три дня перед смертью мог успеть легализовать эти доходы, становится ясно, почему его дети с таким рвением накинулись на вдову Доренко. Ведь всё совместно нажитое имущество он отдал бывшей жене при разводе в 2013 году и за шесть лет вряд ли успел стать миллиардером. Голословные обвинения в убийстве — слишком рисковый шаг для и без того богатых наследников, чтобы пытаться «отвоевать» одну квартиру, пусть даже за 30 млн. А вот миллионы долларов от авиастроительного лобби — вполне достойная «добыча».