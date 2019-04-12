Зачарованное село: «Почта России» отправляет все посылки через один и тот же центр в Татарстане

Сегодня, 02:53 \\ Общество

Уже давно не секрет, что «Почта России» предоставляет не самые качественные услуги доставки, поэтому была введена элитная курьерская служба EMS. Однако в последнее время поступает всё больше жалоб на то, что и через неё посылки идут неделями внутри одного региона.

Клиенты почты всё чаще оставляют негативные отзывы по поводу, казалось бы, услуги, предоставляющей доступ к более быстрой и качественной транспортировке.

Один из пользователей Twitter опубликовал на своей страннице запись о том, что его посылка, петляла между Москвой и каким-то татарским селом. «Причём петляет она ровно в тот же сортцентр, татары как всегда от души», - упоминает в своей записи клиент «Почты России», в качестве доказательства прикладывая фотографию, где отмечен весь маршрут его посылки.

 

 

Бандероль, которая была отправлена курьерской службой федеральной почты, должна была прибыть в пункт своего назначения спустя, в общей сложности, 4 дня, но по словам молодого человека, она находится в путешествии между Москвой и Татарстаном уже 3 недели. Согласно разным источникам, некоторые другие клиенты почты тоже замечали мистическое путешествие их посылок через неизвестную татарскую деревню. В этом случае это село можно назвать неким «зачарованным» местом «Почты России», где чудесным образом побывали многие посылки.

Посылка покинула сортировочный центр татарского села 1 мая, однако вернулась туда снова спустя 3 дня, ранее побывав в Москве. Такой случай далеко не единственный. Ранее ещё один клиент «Почты России» писал о том, что его бандероль, отправленная службой EMS, курсировала между Москвой и Вологдой.

Но плюсом федеральной почты является и то, что их служба поддержи старается быстро реагировать на все отклики своих клиентов в различных социальных сетях, помогая им решить возникшие проблемы и ответить на все интересующие вопросы. Если бы все отделы почты работали так же, как и служба поддержки, то их продуктивность выросла бы в разы.

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Автор - Дарья Дунаевич
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