Афроамериканский нос: в Сети обсуждают внешность сына Меган Маркл

37-летняя Меган Маркл впервые стала матерью. 8 мая она с супругом принцем Гарри показала своего сына публике. В Сети обсуждают внешность королевского наследника. Многие отмечают у него афроамериканский нос и пухлые губы, что свидетельствует о преобладании во внешности младенца черт Меган Маркл.

6 мая Меган Маркл и принц Гарри стали родителями. В рамках заведенных традиций супруги показали наследника публике. Новорожденного назвали Арчи. Второе имя ребенка – Харрисон, что означает «сын Генри» или «сын Гарри».

Несмотря на то, что ребенок был практически полностью укутан в одеяло, а на голове была шапочка, публике удалось рассмотреть некоторые черты лица сына Меган Маркл. Это дало тему для обсуждений – на кого же больше похож ребенок: на маму или папу?

Меган Маркл в детстве/Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор

В Сети отмечают, что у сына Меган Маркл афроамериканский нос. Именно такая форма носа была у самой Меган до того, как она сделала ринопластику, чтобы выстроить карьеру актрисы. Кроме этого у правнука Елизаветы II пухлые губы. Их мальчик мог унаследовать от матери герцогини Сассекской.

Пользователи Сети считают, что сын Меган Маркл и принца Гарри преимущественно унаследовал внешние черты мамы, которая, как предполагают интеренет-пользователи, может иметь афроамериканские корни.