Церковь второй раз за этот год приравнивает россиянок, которые решились на процедуру аборта по тем или иным причинам, к фашистам* и нацистам*.

В Москве прошел форум «Охрана репродуктивного здоровья семьи и ребенка: новые технологии и медицинская этика», на которой выступил представитель церкви. Из его слов стало известно, что РПЦ снова приравнивает аборты к убийствам во Второй мировой войне. Протоиереем Дмитрием Смирновым, главой Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, предложено сделать выбор между христианством и фашизмом*.

Священник РПЦ призвал задуматься над тем, что посредством абортов Россия «убила» гораздо больше граждан, чем погибло во времена Второй мировой войны. Протоиерей считает Холокост менее страшным, чем то, что в России продолжают совершаться процедуры аборта. Представитель РПЦ вспомнил и о Гитлере, который одобрял аборты для русских граждан.

Помимо сравнения абортов с убийствами Второй мировой войны священник РПЦ также посетовал на малое количество детей в российских семьях. В пример Смирнов приводит Сирию, где якобы очень много можно увидеть детей, а в России «их как будто нет» - семья с 3 детьми уже считается многодетной.

Представитель РПЦ сравнил эмбрион (который с точки зрения науки еще не является человеком) с пациентом в коме. По мнению, протоиерея, если в обществе есть место абортам, то по этому принципу людям в коме должны были бы делать эвтаназию.

Напоследок священник РПЦ возмутился наличию абортов в системе обязательного медицинского страхования. Священнику не нравится, что «убийство детей» происходит за его налоги. Смирнов призывает «продолбить железобетонные мозги, заточенные на убийство».

Ранее похожие высказывания уже звучали от патриарха Кирилла. Он сравнил женщин, делающих аборт, с фашистами*.