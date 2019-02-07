Поклонники умершего в начале февраля артиста направили соответствующее обращение мэру Москвы Сергею Собянину.

С подачи фанатов в Москве может появиться стена памяти Децла. Об этом говорится в письме, которое было направлено Сергею Собянину. Как объясняют в фан-клубе, Кирилл Толмацкий, которого все знали как Децла, достоин сооружения места, где поклонники могли бы устраивать встречи ради рисования граффити или возложения цветов в память об артисте.

В обращении Собянину сказано, что Децл может по праву называться тем, кто принес хип-хоп в Россию, а также, его слушатели есть во всем мире, где есть русскоговорящее население. Стена памяти Децла, возможно, будет походить на такую же стену в честь Виктора Цоя, однако место хотят сделать «более облагороженным», как рассказывает Жанна Михельсон, администратор фан-сообщества Децла.

Поклонники Децла хотят иметь в Москве отдельное место, где они могли бы встречаться, рисовать граффити, портреты умершего артиста и просто общаться. Это позволит не нарушать закон – не рисовать на стенах домов, где это незаконно.

Среди подходящих мест, где может появиться стена памяти Децла, рассматривается Старый Арбат. В фан-сообществе заявляют, что содержать такой памятник артисту будут самостоятельно.

Кирилл Толмацкий (Децл) ушел из жизни в результате проблем с сердцем 3 февраля в Ижевске. Скорая помощь прибыла на место оперативно, однако реанимационные действия медиков не помогли. У Децла сотался 14-летний сын Антоний, который яро выступает против документального фильма об отце, который порывается снять журналист Роман Супер.