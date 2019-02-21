СМИ: Меган Маркл мечтает о рождении дочери

Герцогиня Сассекская Меган Маркл мечтает о рождении дочери, несмотря на возникшие в СМИ предположения о её беременности мальчиком.

37-летняя герцогиня сообщила экстрасенсу Ричарду Вину, что хотела бы иметь многодетную семью, однако сначала она будет счастлива родить девочку, которую она с удовольствием сможет наряжать. Об этом сообщило издание The Sun.

При этом ранее СМИ выдвинули предположение, что супружеская пара ждёт мальчика. На такие мысли их натолкнула синяя обёрточная бумага на некоторых подарках, которые Меган Маркл получила от гостей на вечеринке «baby shower» 19 февраля в Нью-Йорке. Однако эти домыслы не получили никакого подтверждения.

Стоит отметить, что отдых беременной герцогини в Нью-Йорке обошёлся королевской семье в полмиллиона долларов. На фоне этой новости появились сообщения о том, что расточительность Маркл может повлечь за собой новую волну возмущений со стороны родственников.