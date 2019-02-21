СМИ: Принц Уильям и Кейт Миддлтон не одобрят стоимость вечеринки в честь ребенка Меган Маркл

Преданный британской короне дворецкий Пол Баррел, служивший еще при принцессе Диане, рассказал, какие настроения будут царить в королевской семье в ближайшее время.

Как известно, герцогиней Сассекской Меган Маркл на днях была проведена специальная тематическая вечеринка в честь будущего малыша ее и принца Гарри. Мероприятие прошло в штатах на родине бывшей актрисы – в Нью-Йорке. Меган Маркл не только приняла подарки от подруг и близких в честь последних месяцев беременности, но также отдохнула от жестких уставов королевского двора, прогулявшись с подругами по Нью-Йорку. Отдых Меган Маркл в США сделал королевскую семью беднее на полмиллиона долларов.

СМИ пообщались с дворецким Полом Баррелом. Он считает, что принц Уильям и Кейт Миддлтон не одобрят стоимость вечеринки в честь ребенка Меган Маркл. Расточительность герцогини может вызвать у ее родственников небывалое возмущение. Более того, по мнению дворецкого, принц Уильям и Кейт Миддлтон могут остаться недовольны «звездным» характером вечеринки для ребенка Меган Маркл, тогда как все должно было быть более «королевским».

Напоследок источник из королевской семьи заключил, что Меган Маркл своим поведением больше похожа на звезду реалити-шоу Ким Кардашьян, чем на члена королевской семьи, что тоже не могут не заметить принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Ранее подробно сообщалось о том, как и за какую стоимость прошла вечеринка в честь будущего наследника принца Гарри и Меган Маркл, который появится на свет уже в апреле.