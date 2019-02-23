Эксперты сравнили данные за первую неделю месяца и за неделю до праздника, получив интересные результаты.

Перед 23 февраля в России выросли продажи средств для бритья, о чем свидетельствую данные производителя онлайн-касс «Эвотор». Исследование основывалось на количестве проданного товара в первые 7 дней февраля и в последнюю неделю перед Днем защитника Отечества. Оказалось, спрос на средства для бритья вырос на 74%.

В уходе за собой тема бритья является для мужчин ключевой, судя по исследованию. Кроме средств для бритья, увеличился спрос на различную косметику от раздражения, применяемую после бритья, а также на парфюмы. Общий прирост продаж составляет 47%. Примечательно, что дезодоранты тоже показали высокие продажи перед 23 февраля, особенно – в Петербурге. Там их продали перед праздником на 54% больше обычного.

Перед Днем защитника Отечества поднялись продажи и некоторых предметов одежды. Так, рубашек было продано на 36% больше, прирост в продажах носков составил 25%. На 24% больше обычного продано футболок и нижнего белья, а также на 43% - галстуков.

23 февраля отразился на продажа спиртных напитков. Самыми востребованными оказались текила (67%), шампанское (435) и ром (29%). Водки было продано всего лишь на 5% больше, чем до 23 февраля.

Ранее сообщалось об оригинальных презентах в честь Дня защитника Отечества.