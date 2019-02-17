Экскурсия на танке и полет на истребителе: названы оригинальные подарки на 23 февраля

Эксперты провели анализ и выяснили, что гаджетами и носками уже никого не удивишь, а вот полет на истребителе или вертолет на пульте управления может показаться мужчинам отличным и оригинальным подарком.

Ранее стало известно, что в нынешнем году большой популярностью в качестве подарка на 23 февраля пользуются гаджеты, а также различные предметы гардероба. Однако специалисты уверены, что это уже совсем не актуально. Гораздо интереснее дарить эмоции.

Одним из таких презентов ко Дню защитника Отечества может стать экскурсия на боевом танке. Эксперты отмечают, что финансово этот подарок, конечно, не скромный. Однако он окупится сполна, поскольку принесет очень много положительных эмоций. Обладателю экскурсии предложат не только прокатиться на боевой машине, но еще и самостоятельно управлять. Кроме того, можно будет сделать фотографии и посетить музей военной техники.

Еще более впечатляющим может оказаться полет на истребителе. Обладатель подарка также сможет побыть не только пассажиром. Инструкторы, которые будут находиться в кабине, помогут даже выполнить захватывающие фигуры высшего пилотажа. Интересно, но от вертолета на пульте управления не откажется практически ни один мужчина, хотя некоторые считают это детской забавой. Однако именно об этой игрушке втайне мечтает каждый второй в возрасте от 24 до 60 лет.

Специалисты утверждают, что очень часто на 23 февраля ожидания не совпадают с реальностью Почти четверть мужской половины населения мечтает о туристической путевке. Однако лишь 1% женщин готовы пойти на такие траты. Также мужчины ждут в подарок автомобиль, билеты в театр или поход в ресторан, деньги и гаджеты.