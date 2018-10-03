Пренебрежение полноценной трапезой в середине рабочего дня чревато не только физиологическими проблемами органов пищеварения, но также влияет негативно на психологическое состояние человека и его продуктивность.

Врачи назвали последствия отказа от обеденного перерыва, что описано в The Guardian. Они отмечают, что первое и самое очевидное последствие регулярного отказа от обеденного перерыва – это заболевания желудочно-кишечного тракта. Вместе с тем, быстрый перекус «на ходу» также не принесет ту пользу, которую дает полноценный прием пищи в середине дня. Полноценный обеденный перерыв способен уберечь здоровье от таких страшных последствий как гастрит, язва, диабет, ожирение и инфаркт.

Отказываясь от обеденного перерыва, человек теряет внимательность и продуктивность в течение дня, что, несомненно, скажется на результатах работы. Также, врачи напоминают: люди, отдыхающие в обеденный перерыв, намного лучше спят ночью.

Здоровье пищеварительной системы страдает больше всего при отказе от обеденного перерыва. Однако голодный рабочий день отражается и на психологическом состоянии человека. Так, обедающие каждый день сотрудники реже испытывают эмоциональное выгорание, более стрессоустойчивые и уравновешенные.

В течение дня врачи советуют обязательно делать короткие перерывы от работы, во время которых не рекомендуется использовать соцсети. Лучше посвятить время общению с коллегами в неформальной обстановке. Постоянное тесное взаимодействие с гаджетами не способствует восстановлению сил во время обеденного перерыва.

Обеденный перерыв дает повод человеку не только восстановить физические силы, но также снизить риск проблем со спиной, плечами и шеей, что характерно для сидячей работы.

Чтобы не отказываться от обеденного перерыва, можно мотивировать себя небольшим десертом перед основной трапезой. Тем более, американские ученые уже установили, что это может быть полезнее, чем считалось ранее.