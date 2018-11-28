Озвученная ранее инициатива депутата «Единой России» Дениса Четырбока нашла поддержку у 43 депутатов Заксобрания. Парламентарий намерен прекратить «войну с искусством».

Сегодня, 21 февраля решением Законодательного собрания при поддержке 43 депутатов в Петербурге легализовано граффити и другие элементы уличного искусства. Теперь местным жителям разрешено украшать рисунками стены домов, заборы, трансформаторные будки. Законопроект одобрили в первом же чтении. Инициатором прекращения «войны с искусством» выступил Денис Четырбок.

В январе Денис Четырбок возмутился тем, как коммунальщики закрасили граффити в центре Петербурга. Художник Паша Касс украсил стену здания граффити в советском духе, где девочка якобы за дверью украшает елку к Новому году. Депутат выступил в защиту подобного уличного искусства.

После легализации граффити в Петербурге уличные художники должны будут согласовывать изображения в соответствующих органах. В случае нанесения несогласованного граффити автора ждет административное наказание.

При втором чтении законопроекта о легализации граффити депутаты обсудят, какие места в городе можно выделить специально для стрит-арта.

Ранее в Петербурге появилось граффити с изображением музыканта Егора Летова.