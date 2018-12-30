Правительство Южной Кореи порекомендовало телеканалам выделять меньше эфира k-pop звёздам

Сегодня, 17:16 \\ Общество

По мнению властей Южной Кореи, современные звёзды жанра k-pop формируют у зрителей нереалистичные представления о красоте. Кроме того, все они выглядят идентично, повторяя не только одежду, но и причёски и макияж друг друга.

Новые рекомендации были направлены основным вещателям страны, на основании которых они должны сформировать новый эфир. Основные опасения у властей вызывают представители жанра k-pop, как передаёт The Guardian. В сообщении министерства по вопросам гендерного равенства и семьи Южной Кореи говорится, что все музыканты выглядят как близнецы. Отмечается, что большая часть из них имеет худое телосложение, одинаковые причёски, макияж и довольно-таки открытую одежду. В связи с этим желательно меньше показывать звёзд этого жанра.

На поступившее от властей предложение отреагировали оппозиционеры, которые сравнили подобное решение с диктаторским правлением Чон Ду Хвана, пытавшегося ввести ограничения на длину волос и юбок. Однако в правительстве уточнили, что это всего лишь рекомендации, которые не обязательно выполнять, а их главной целью является предотвращение дискриминации и ущемления прав человека.

Стоит отметить, что Южная Корея является одной из тех стран, в которых популярно делать пластические операции, чтобы стать красивее. Стесняются своей внешности, судя по всему, и в Китае, жители которого недавно возмутились рекламой испанского бренда Zara, который решил не ретушировать веснушчатое лицо китайской модели.

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Автор - Елена Андреева
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