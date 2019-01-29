Многодетным россиянкам будут записывать в трудовой стаж уход за всеми детьми

Сегодня, 15:33 \\ Общество / От редакции

Данный законопроект готовит Совет Федерации. Речь идет о семьях с более чем 4 детьми. Дополнительные льготы будут касаться также и мужчин, в одиночку воспитывающих детей.

 В Совете Федерации анонсировали, что многодетным россиянкам будут записывать в трудовой стаж уход за всеми детьми. Как известно, сейчас в России в качестве трудового стажа учитывается по полтора года за каждого ребенка, однако количество из 4 детей является «потолком». Даже если россиянка родит 5 и более детей, ее общий трудовой стаж за декретные отпуска составит 6 лет. В Совете Федерации, как рассказал глава комитета Андрей Кутепов, хотят снять это ограничение, чтобы за каждого из малышей женщине засчитывалось 1,5 года стажа.

Такую же меру предлагают установить для многодетных отцов и приемных родителей. В комитете обеспокоились отсутствием льгот для отцов-одиночек, независимо от причин отсутствия матери в семье.

В комитете Совфеда затронули тему восстановления почетного звания для многодетных россиянок «Мать-героиня». Кутепов сообщил, что весной вопрос о возвращении этого статуса выдвинут на обсуждение.

Ранее Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова уже предлагала ввести трудовой стаж за всех детей для многодетных россиянок. Она также напомнила о легализации кризисных центров для женщин и введении в правовое поле работу женщин из дома во время декрета.

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Автор - София Волкова
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