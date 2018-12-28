Депутат от «Единой России» Оксана Пушкина раскритиковала заявление своего коллеги, губернатора Калужской области, призывающего женщин к многодетности.

Оксана Пушкина выступила против унижения женщин и навязывания им роли инкубатора. Занимаясь в Госдуме вопросами семьи, женщин и детей, Пушкину возмущают высказывания коллег-чиновников мужского пола, постоянно напоминающих в СМИ о необходимости российской женщины повышать демографические показатели страны. Так, несколько дней назад от губернатора Калужской области прозвучало заявление о том, что первенца рожает «каждая здравомыслящая женщина» в любых условиях. Государство должно помогать с содержанием третьего ребенка и больше.

Оксана Пушкина прокомментировала, что, чтобы подобные высказывания в адрес женщин прекратились, необходимо перестать позволять чиновникам такие высказывания. Пушкина называет депутатов «недалекими мужланами». Оксана Пушкина считает ребенка плодом любви для женщины, а также ответственным событием в жизни не только женщины, но и мужчины. «Это дело двоих», - говорит депутат. Пушкина призывает остановить оскорбления в адрес женщин и навязывания им роли инкубатора.

Пушкина напоминает, что в 2018 году было отмечено 600 тыс. разводов при 1 млн. браков. Это говорит о необходимости создавать благоприятные экономические условия для одиноких матерей. Также, экономическая стабильность важна для каждой женщины в России, сюда входит стабильная выплата конкурентной зарплаты, отсутствие дискриминации по половому признаку при трудоустройстве, возможность двигаться вверх по карьерной лестнице. В таких экономически надежных условиях женщине страшно будет рожать, считает Пушкина.

Слова Оксаны Пушкиной в защиту женского населения России были вызваны сделанным ранее заявлением Анатолия Артамонова, губернатора Калужской области. Он обсуждал, как повысить рождаемость в стране, предлагая направить государственную поддержку на рождение третьего ребенка, ведь первого малыша женщины рожают в любых условиях, та как их к этому призывает природа.