По мнению Анатолия Артамонова, у российских женщин нет проблем с рождением первого ребенка в любых условиях, потому что «физиология к этому зовет». Губернатор предлагает властям помогать в рождении третьего ребенка.

Губернатор Калужской области нашел способ повысить рождаемость в России. Этим он поделился в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. Анатолий Артамонов рассказал, что благодаря физиологии любая здравомыслящая россиянка, так или иначе, родит первого ребенка «в любых условиях» без материальной или любой другой помощи со стороны властей. Чтобы повысить рождаемость в стране, губернатор предлагает побуждать семьи заводить больше двух детей.

Например, в честь рождения третьего малыша указом президента многодетным семьям дают земельные участки. Однако проблема заключается в том, что эти участки не обладают инфраструктурой. Губернатор Калужской области подчеркнул, что обеспечить инфраструктуру муниципалитеты не могут, средств на это у них никогда не будет. Поэтому единственным способом повысить рождаемость в России является обеспечение инфраструктурой земельных участков, которые впоследствии будут принадлежать многодетным семьям.

В России действует материнский капитал: после рождения или усыновления второго, третьего и т.д. детей женщины получают материальную помощь от государства.

Ранее в Минздраве сообщили, что основной причиной, по которой дети умирают, не достигнув совершеннолетия, являются несчастные случаи. Также, в Минздраве поднимали вопрос о сокращении числа абортов путем пропаганды здорового образа жизни.