Зачастую люди испытывают такое волнение перед долгим путешествием, что забывают о самых главных и очевидных предметах, без которых поездка не будет удачной. Эксперты напомнили любителям поездок на авто, без чего нельзя отправляться в путь.

Экспертами названы пять необходимых вещей для дальнего путешествия на автомобиле. В первую очередь, стоит заранее позаботиться о наличии всех необходимых документов. И речь идет не только о российском паспорте. Как известно, паспорт должен быть под рукой всегда, независимо от того, насколько далеко запланировано путешествие. Даже если россиянин отправляется на авто в другую страну, одним загранпаспортом ограничиваться не стоит: в случае форс-мажора пригодится любой документ, удостоверяющий личность.

Среди важных бумаг для дальнего путешествия эксперты называют водительские права, страховой полюс для поездок заграницу, свидетельство о рождении несовершеннолетнего, если таковой присутствует, а также банковская карта и заранее подготовленные доллары и евро.

Следующей важной вещью для дальнего путешествия на авто является смартфон и его зарядное устройство. На сегодняшний день этот гаджет уже не исполняет роль исключительно средства для связи. На смартфоне можно читать книги, ориентироваться на местности при помощи оффлайн-карт (так как интернет может быть не везде, не стоит на него полагаться), записывать в электронный блокнот что-нибудь интересное. Также, полезным будет оффлайн-переводчик. По желанию путешественника к списку важных гаджетов можно отнести ноутбук.

Обязательным атрибутом путешествия на авто и не только является аптечка Эксперты SPEEDME.RU настоятельно рекомендуют задолго до выезда купить и сложить в дорогу все лекарства, которыми человек обычно пользуется в экстренных ситуациях. Также, можно приобрести заранее составленную дорожную аптечку, где все лекарства для путешествия уже предусмотрены.

Эксперты напоминают о том, что в путешествии на авто людей может настигнуть не только жажда и недомогание, но и неприятности с транспортным средством, когда система охлаждения дает сбой. Во всех этих случаях поможет простая вода. Не нужно полагаться на заправки или кафе, лучше положить пару бутылок обычной воды в салон авто при путешествии.

Заключающим пунктом в списке вещей для дальнего путешествия на автомобиле является сменная одежда. Она пригодится для переодевания, если водитель запачкается, ремонтируя автомобиль.

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