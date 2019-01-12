Названы пять необходимых вещей для дальнего путешествия на автомобиле

Сегодня, 18:18 \\ Общество / Точка зрения

Зачастую люди испытывают такое волнение перед долгим путешествием, что забывают о самых главных и очевидных предметах, без которых поездка не будет удачной. Эксперты напомнили любителям поездок на авто, без чего нельзя отправляться в путь.

 Экспертами названы пять необходимых вещей для дальнего путешествия на автомобиле. В первую очередь, стоит заранее позаботиться о наличии всех необходимых документов. И речь идет не только о российском паспорте. Как известно, паспорт должен быть под рукой всегда, независимо от того, насколько далеко запланировано путешествие. Даже если россиянин отправляется на авто в другую страну, одним загранпаспортом ограничиваться не стоит: в случае форс-мажора пригодится любой документ, удостоверяющий личность.

Среди важных бумаг для дальнего путешествия эксперты называют водительские права, страховой полюс для поездок заграницу, свидетельство о рождении несовершеннолетнего, если таковой присутствует, а также банковская карта и заранее подготовленные доллары и евро.

 Следующей важной вещью для дальнего путешествия на авто является смартфон и его зарядное устройство. На сегодняшний день этот гаджет уже не исполняет роль исключительно средства для связи. На смартфоне можно читать книги, ориентироваться на местности при помощи оффлайн-карт (так как интернет может быть не везде, не стоит на него полагаться), записывать в электронный блокнот что-нибудь интересное. Также, полезным будет оффлайн-переводчик. По желанию путешественника к списку важных гаджетов можно отнести ноутбук.

Обязательным атрибутом путешествия на авто и не только является аптечка Эксперты SPEEDME.RU настоятельно рекомендуют задолго до выезда купить и сложить в дорогу все лекарства, которыми человек обычно пользуется в экстренных ситуациях. Также, можно приобрести заранее составленную дорожную аптечку, где все лекарства для путешествия уже предусмотрены.

 Эксперты напоминают о том, что в путешествии на авто людей может настигнуть не только жажда и недомогание, но и неприятности с транспортным средством, когда система охлаждения дает сбой. Во всех этих случаях поможет простая вода. Не нужно полагаться на заправки или кафе, лучше положить пару бутылок обычной воды в салон авто при путешествии.

Заключающим пунктом в списке вещей для дальнего путешествия на автомобиле является сменная одежда. Она пригодится для переодевания, если водитель запачкается, ремонтируя автомобиль.

Ранее сообщалось о важных для автомобилистов вещах для зимнего путешествия, таких как коврики, цепи и термокружки, а также многое другое.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Россиян хотят обязать содержать детей-студентов во время учебы в вузе

 Об этом заявил министр юстиции в Совете Федерации. Он уверен, что родители обязаны содержать своих детей, если они обучаются на очной форме в вузе. Более того, он заявил, что необходимо установить...

В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

 В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины,...

Переезжать не намерена: последняя жительница осталась на спорных островах в Японском море

 Остров Лианкур расположен в архипелаге в западной части Японского моря, суверенитет над...

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности...

Суд обязал The Insider удалить статью о браконьерской рыбалке Медведева и других чиновников в Кавказском заповеднике

 Суд удовлетворил исковые требования директора Кавказского заповедника. Представители...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ