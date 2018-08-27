Из-за шуток Роскомнадзора пользователи подумали, что страницу ведомства взломали

Сегодня, 17:18 \\ Общество

В День святого Валентина Роскомнадзор опубликовал в «ВКонтакте» пост, в котором рассказал о заблокированных сайтах порнографического характера, однако ведомство сделало это в необычной для него шутливой манере.

Сегодня днём на странице Роскомнадзора появилось новое сообщение, которое начиналось с приветствия к «дорогим любителям интернета». Представители ведомства рассказали, что на сегодняшний день на территории России заблокировано 2,8 тысяч сайтов, на которых содержатся непристойные материалы. Однако пользователей удивило то, что следовало дальше. «Мы не знаем, это много или мало, но некоторые названия доменов довольно-таки смешные», - написал РКН, перечислив таковые в скобках. Например, за название страны ведомство приняло сайт upornia, который в День святого Валентина присоединился к числу заблокированных. Кроме того, также был закрыт доступ к материалам Алекса Лесли, поскольку, как выразились в РКН, он «грубо пачкал такое чистое и светлое чувство, как любовь».

Филипп Кулин, эксперт комиссии хостинг-провайдеров и регистраторов, предположил, что до ведомства добрались хакеры, смелости которых можно только позавидовать. «Так подколоть судебную власть даже для меня крутовато», - отметил он.

Однако всё оказалось куда удивительнее: Роскомнадзор пошутил. Так заявил глава пресс-службы ведомства Вадим Ампелонский, удивившийся реакции общественности. Он не понимает, почему это им нельзя подать материал с юмором.

Ранее Google пошёл навстречу надзорному ведомству, перестав выдавать в результатах поиска сайты, которые внесены в перечень Роскомнадзора.

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Автор - Елена Андреева
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