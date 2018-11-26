Google больше не будет находить сайты, запрещенные Роскомнадзором – СМИ

Сегодня, 07:33 \\ Техника и технологии

Крупная поисковая система прекратила выдачу таких сайтов в общем поиске.

 Один из самых крупнейших поисковиков в сети, Google, перестал демонстрировать в поисковой выдаче сайты и порталы, которые попали в список запрещенных Роскомнадзором. Различные издания утверждают, что такое решение владельцы компании приняли под угрозой быть заблокированными в России. О новых правилах работы поисковой системы Google в Российской Федерации сообщают «Ведомости».

В Роскомнадзоре составлен реестр запрещенных сайтов. Это страницы с материалами, призывающими к экстремизму или суициду, контент порнографического содержания, любые азартные развлечения, не получившие лицензию, реклама и пропаганда наркотиков, а также сайты с пиратским контентом. К сайтам, попадающим под перечисленные категории, российские провайдеры должны ограничивать доступ. Несколько дней назад, Роскомнадзор взыскал у Google полмиллиона рублей штрафа за присутствие подобных ресурсов в поисковой выдаче. Об этом стало известно от представителя организации Вадима Ампелонского.

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Автор - Антон Словацкий
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