Google больше не будет находить сайты, запрещенные Роскомнадзором – СМИ

Крупная поисковая система прекратила выдачу таких сайтов в общем поиске.

Один из самых крупнейших поисковиков в сети, Google, перестал демонстрировать в поисковой выдаче сайты и порталы, которые попали в список запрещенных Роскомнадзором. Различные издания утверждают, что такое решение владельцы компании приняли под угрозой быть заблокированными в России. О новых правилах работы поисковой системы Google в Российской Федерации сообщают «Ведомости».

В Роскомнадзоре составлен реестр запрещенных сайтов. Это страницы с материалами, призывающими к экстремизму или суициду, контент порнографического содержания, любые азартные развлечения, не получившие лицензию, реклама и пропаганда наркотиков, а также сайты с пиратским контентом. К сайтам, попадающим под перечисленные категории, российские провайдеры должны ограничивать доступ. Несколько дней назад, Роскомнадзор взыскал у Google полмиллиона рублей штрафа за присутствие подобных ресурсов в поисковой выдаче. Об этом стало известно от представителя организации Вадима Ампелонского.