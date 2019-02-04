Оставшимся без пары на 14 февраля дали полезные советы

По словам московского психолога Никиты Чернова, из-за отсутствия партнера в День всех влюбленных кто-то может чувствовать себя неловко или даже начать винить себя в том, что до сих пор так и не нашел вторую половинку.

Специалист отмечает, что чувство одиночества может особенно усугубляться из-за символичного праздника, однако депрессивные мысли нужно гнать прочь. Он дал несколько советов, которые должны помочь оставшимся без пары на праздник россиянам пережить его без негативных эмоций и даже с радостью.

По его словам, люди просто однажды договорились, что каждый год 14 февраля будут отмечать День святого Валентина и выбрали определенные традиции, которые будут исполнять. Однако точно также можно придумать свой праздник и то, что делать, когда он наступит, говорит психолог. Он считает, что праздник можно посвятить себе и подарить себе то, о чем давно мечтал.

"Отсутствие романтических отношений не означает, что вы хуже других. Вообще ничего не означает", - заключил Чернов. По этой причине он призвал россиян гнать от себя плохие мысли и больше себя радовать.