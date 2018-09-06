"Он ее и споил, алкаш": Ефремова обвинили в алкоголизме экс-супруги

Для поклонников не секрет, что известный актер время от времени изрядно выпивает. Из-за пагубного пристрастия несколько раз чуть не срывались его выступления.

Сейчас кажется, что в жизни известного артиста царит полная гармония. У него есть любящая жена и дети. Карьера также не стоит на месте - недавно совместно с коллегой Иваном Охлобыстиным он выпустил несколько громких премьер, "Амстердам" и "Дюма", билеты на которые уже полностью выкуплены. На фоне головокружительного успеха Михаила Ефремова некоторые вспоминают о его первой жене Ксении Качалиной, которая поставила крест на своей творческой работе из-за любви к спиртному.

Сейчас женщина живет одна. Деньги на проживание ей выделяет сам актер, аргументируя это тем, что она родила ему дочь Анну-Марию. Обсудить ситуацию, возникшую в семье, поклонники решили на одном из интернет-форумов. По ходу беседы некоторые обвинили в алкоголизме экс-супруги именно самого Ефремова.

По мнению таких комментаторов, дело даже не в деньгах, которые он сейчас дает ей в том числе и на выпивку. По их словам, он начал пить гораздо раньше, чем она, и сам выработал в ней эту тягу к алкоголю. "Ефремов кроме отвращения ничего не вызывает. Он ее и споил, алкаш. Дочка при живых родителях и бабке мается в интернате. Позорище", "Он сам синячит будь здоров. Споил бабу, пусть теперь и платит за нее", "Ефремов просто обязан утроить сумму на содержание бывшей жены, дабы она могла выпивать более качественный алкоголь и позже умерла от цирроза печени", - пишут они.

Однако некоторые считают, что Качалина сама виновата в своих бедах и сама себя запустила. "Ефремов, хоть и уходит в запои, но профессию не бросает, а наоборот, творит с энтузиазмом и детям помогает от предыдущих браков. И востребован везде, и в кино, и в театре, и в других проектах", "Она взрослая женщина, и это её выбор", - приводят они свои аргументы.