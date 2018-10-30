Трамвай без водителя начнет обслуживать москвичей

Сегодня, 07:58 \\ Общество

Испытания первого в России беспилотного трамвая начнутся в ближайшее время.

 Российский общественный транспорт пополнится беспилотными трамваями. В ближайшие месяцы на столичных дорогах будет дан старт испытаниям первого вагона без водителя. Тестирование совместной разработки компании Cognitive Technologies и «ПК Транспортные системы» будет проходить на 17-м маршруте от Останкино до Медведково. Данная информация опубликована на страницах издания «Ведомости».

На сегодняшний день трамвай-беспилотник испытывается специалистами на территории депо Баумана. Об этом рассказали в «Мосгортрансе». На момент проверочных поездок, в его кабине будет находиться водитель. Базовой моделью для создания данного транспортного средства послужил трамвай «Витязь-М». Для безопасного курсирования по маршруту вагон снабдили несколькими десятками видеокамер и радарами. Это поможет беспилотному трамваю вовремя реагировать на различные препятствия в пути следования, а также контролировать поток пассажиров. Данный транспорт сможет работать при любых погодных условиях. Такой информацией поделилась Ольга Ускова, являющаяся президентом Cognitive Technologies.

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Автор - Антон Словацкий
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