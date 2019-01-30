Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы и образе невесты появилась на премии BAFTA

Кейт Миддлтон в нежном вечернем образе и любимых серьгах принцессы Дианы появилась на красной дорожке церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне со своим супругом.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям, продефилировавшие в вечерних нарядах по красной дорожке, со стороны больше походили на жениха и невесту. Так, для ежегодной церемонии вручения премий Британской киноакадемии принц выбрал безупречный чёрный смокинг с бабочкой, а его супруга белоснежное вечернее платье и любимые серьги матери своего супруга принцессы Дианы. Об этом сообщило издание The Mirror.

Стоит отметить, что именно в этих серьгах с жемчугом мать Уильяма появилась в Albert Hall на церемонии BAFTA в 1991 году.

Однако это не первый случай, когда герцогиня копирует безупречный стиль матери своего супруга. Например, недавно Кейт появилась на одном из мероприятий в Шотландии в сапфировых серьгах свекрови, чтобы таким образом почтить её память. А на семейных фото Миддлтон регулярно бывает замечена в нарядах, повторяющих наряды принцессы Дианы.