Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы и образе невесты появилась на премии BAFTA

Сегодня, 05:13 \\ Общество

Кейт Миддлтон в нежном вечернем образе и любимых серьгах принцессы Дианы появилась на красной дорожке церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне со своим супругом.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям, продефилировавшие в вечерних нарядах по красной дорожке, со стороны больше походили на жениха и невесту. Так, для ежегодной церемонии вручения премий Британской киноакадемии принц выбрал безупречный чёрный смокинг с бабочкой, а его супруга белоснежное вечернее платье и любимые серьги матери своего супруга принцессы Дианы. Об этом сообщило издание The Mirror.

Стоит отметить, что именно в этих серьгах с жемчугом мать Уильяма появилась в Albert Hall на церемонии BAFTA в 1991 году.

Однако это не первый случай, когда герцогиня копирует безупречный стиль матери своего супруга. Например, недавно Кейт появилась на одном из мероприятий в Шотландии в сапфировых серьгах свекрови, чтобы таким образом почтить её память. А на семейных фото Миддлтон регулярно бывает замечена в нарядах, повторяющих наряды принцессы Дианы.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В «Росконтроле» узнали, какой стиральный порошок самый опасный

 По результатам проверки «Росконтроля» самым опасным порошком оказалось средство для стирки детских вещей. В организации назвали не только самый опасный стиральный порошок, но и самый качественный.

«АвтоВАЗ» представил LADA Granta для автошкол

У седана LADA Granta появилась спецверсия, предназначенная для автошкол. В России уже...

На 84-м году жизни умер актер из «Ищите женщину» и «Любовь и голуби»

 О смерти Сергея Юрского сообщили в пресс-службе театра Моссовета. Актеру было 83 года.

Пьеса через постель: Джигурда признался, как проходят репетиции с Волочковой

Волочкова не может отвязаться от настойчивых намёков Джигурды.

Житель Таганрога намерен отправить Путину свою ванну

 Как пояснил горожанин, он арендует муниципальную квартиру у администрации. В ванной...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ