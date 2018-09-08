Эксперты узнали, в каком месяце чаще всего путешествую одинокие люди

Эксперты портала «Туту.ру» узнали, что одинокие граждане России предпочитают для путешествий холодные месяцы – ноябрь и декабрь. Чаще всего одинокие люди путешествуют в феврале.

Для определения самого востребованного у одиноких людей месяца для туризма эксперты проанализировали данные о проданных авиабилетах в течение 3 последних лет. Оказалось, что чаще всего одинокие путешествия совершаются в феврале. Так было в 2016 и 2018 году. Ноябрь также пользовался популярностью в 2017 году.

Среди самых популярных направлений у одиноких путешествующих людей эксперты называют Иркутскую область, Якутию и Красноярский край.

В прошлом году «Туту.ру» уже опрашивал своих клиентов о том, как они чаще всего путешествуют. 18% респондентов отметили, что предпочитают туризм в одиночестве. Больше всего россиян (50%) отправляются в путешествие с родственниками или романтическим партнером.

Ранее в Великобритании расставили европейские города от самого дешевого для путешествий до самого дорогого. Лидером для туристов-бюджетников оказался польский Краков. Далее расположились Испания, Валенсия и Будапешт.