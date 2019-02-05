Роструд одобрил неделимый отпуск в 28 дней

Иван Школвец, как представитель Роструда, сообщил, что Федеральная служба по труду и занятости одобрила неделимый отпуск в 28 дней для граждан России. Об этом сообщается в специальном письме Роструда.

С 2019 года в российском законодательстве претерпели изменения правила, касающиеся предоставления отпусков. Шкволец объяснил, что работодатель не имеет никакого права требовать, чтобы сотрудники делили отпуск на две части (при этом одна из них должна составлять не менее 14 дней).

Роструд акцентирует внимание на том, что отпуск может быть неделимым, так как современные исследования показывают, что две недели отдыха зачастую оказываются недостаточными для того, чтобы работники восстановили силы.

Однако если сам сотрудник изъявляет желание разделить отпуск, то такой вариант по-прежнему остается возможным, если удовлетворяет обе стороны.

«Работодатель не в праве настаивать на том, чтобы работник уходил в отпуск частями. Это должно быть предметом соглашения между работником и работодателем. Бывают ситуации, когда работник был принят на работу и не попал в график отпусков. Право на ежегодный отпуск у него возникает по истечению 6 месяцев работы у данного работодателя. Возникает вопрос: можно ли предоставлять работнику полную продолжительность отпуска?

В данном случае закон однозначно говорит о том, что если работник с работодателем не договорились о том, что он использует часть своего отпуска, работодатель обязан ему предоставить ему отпуск полной продолжительности - 28 календарных дней. Здесь у нас возникает ситуация, когда отпуск фактически предоставляется авансом. И в будущем необходимо будет уже с помощью графика отпусков отрегулировать предоставление последующих отпусков работника таким образом, чтобы работодатель ему не выплачивал отпускные авансы», - объясняет Шкволец, как представитель Роструда.

Напомним, что недавно правило о неделимости отпуска предложили закрепить за всеми работниками, которые трудоустроены по ТК РФ. Однако специалисты считают, что такая инициатива окажется убыточной для работодателей.