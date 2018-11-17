В данный момент перейти на электронный формат ЕГЭ не представляется возможным, так как этому препятствует уровень инфраструктуры и оборудование в регионах. Однако в Рособрнадзоре рассматривают идею сдачи ЕГЭ на компьютере в 2030 году.

Вопрос о сдаче ЕГЭ на компьютере задали заместителю руководителя Рособрнадзора Анзору Музаеву. Он сообщил, что в ведомстве рассматривают эту идею относительно ЕГЭ на 2030 год. Об этом зашла речь во время пресс-конференции, приуроченной к началу кампании по сдаче ЕГЭ в этом году.

В Рособрнадзоре рассматривают идею сдачи любых предметов ЕГЭ на компьютере, то есть полностью в электронном виде. Музаев подчеркнул, что со временем ЕГЭ так или иначе будет видоизменяться, поэтому, вероятнее всего, сдача экзамена придёт к электронному формату. Это обсуждается также и в ходе пресс-конференций по будущему ЕГЭ на 2030 год.

Музаев рассказал, что Рособрнадзор выступает за сдачу ЕГЭ на компьютере, однако есть причины, по которым этого еще не случилось. Например, регионы России еще не готовы к таким переменам из-за инфраструктуры и оборудования.

Во время конференции у замруководителя также поинтересовались, какой предмет дети чаще других сдают на ЕГЭ. Лидерами оказались русский язык, его сдадут 720 тыс. учащихся, и обществознание, его напишут 385 тыс. детей.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий выступил категорически против ЕГЭ. Он считает, что выпускники заучивают определенные предметы для поступления, а в остальном показывают худшие результаты. Таким образом, ЕГЭ сужает кругозор подростков.