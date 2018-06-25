Садовничий: ЕГЭ лишает широты кругозора

Как стало известно журналистам, ректор МГУ Виктор Садовничий сказал о том, что ЕГЭ лишает будущих студентов фундаментального образования.

Главной проблемой современного образования является то, что данный способ проверки знаний учеников по профильным предметам действует в ущерб общему умственному развитию. Ректор сделал акцент на том, что всегда и Советский Союз, и Россия славились широтой фундаментального образования. Неправильный подход заключается в том, что выпускники школ усиленно изучают только те предметы, которые фактически помогут им "пробиться" в жизнь, поступить в институт и получить профессию, но это чревато полным отсутствием динамики в научной и других областях, поскольку главным фактором умственного развития является широта кругозора. Министр просвещения РФ Ольга Васильева отметила, что ухудшение российского образования является мифом, отметив, что определенные проблемы имеются, но они не являются фатальными. Министр напомнила о том, что отечественное начальное образование признано лучшим в мире. Проблемы среднего связаны с функциональным чтением. Ранее с критикой школьного образования выступил Вячеслав Никонов, председатель комитета Госдумы по образованию и науке.