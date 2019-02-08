Лена Миро назвала LADA Granta «авто для быдла» и ощутила гнев подписчиков

Известная блогерша опубликовала в Instagram провокационный пост, который резко возмутил ее фолловеров.

Популярная в России блогер и публицист Лена Миро в очередной раз опубликовала пост в Instagram, мимо которого не смогли пройти подписчики девушки. На фотографии девушка стоит на фоне автомобиля LADA Granta, но резонанс вызвала подпись снимка – «Автомобиль для быдла». Для более детальных объяснений Лена Миро предложила пользователям перейти на свою страницу LiveJournal.

В ЖЖ Лена Миро развила мысль об «автомобилях для быдла» более детально. По словам блогерши, можно считать удивительным тот факт, что в государстве с богатыми ресурсами такое г-но как Лада Гранта является популярной машиной. Кроме того, к этому списку девушка приписала LADA Vesta и Kia Rio. «Покупка таких автомобилей приводит к полной ж… на дорогах. С одной стороны хорошо, что любой офисный червь может позволить себе машину, но с другой стороны он создает пробки. Лучшим автомобилем для быдла лучше считать автобус Пермь – Вологда», - написала Лена Миро. Подытожила девушка спич мыслью, что если у тебя нет финансов на хорошую машину – катайся на метро. После этой статьи на Лену Миро обрушились десятки гневных комментариев. Кто-то из подписчиков предположил, что за такими эмоциональными высказываниями блогер прячет собственные комплексы. Другой пользователь прокомментировал так: «Елена, то есть Вы считаете, что мой отец, всю жизнь честно работающий, вырастивший 2-х детей в 90е годы, не своровавший ни копейки и сейчас получающий копейки на госпредприятии - быдло?». Стоит отметить, что целый ряд подписчиков посчитал, что Лена Миро умышленно создала такой резонансный пост ради стеба и пиара.

Ранее Лена Миро опубликовала пост о дорогостоящем ремонте в квартире чиновника Орешкина, которая пострадала из-за пожара в доме на Никитском бульваре в Москве.