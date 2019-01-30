Facebook ведёт «чёрный список» угрожающих компании пользователей

Сегодня, 15:37 \\ Интернет и сети

Бывшие сотрудники Facebook рассказали, что служба безопасности компании ведёт слежку за пользователями, от которых когда-либо поступали угрозы. Нарушители попадают в специальный список под названием «Будь начеку» (Be On The Lookout).

Об особой деятельности компании поведал телеканал CNBC, сославшись на несколько десятков бывших сотрудников Facebook, которые работали в службе безопасности. Отмечается, что таким пользователям достаточно сложно спрятаться за экраном монитора или смартфона, поскольку служба безопасности может отследить их с помощью данных о местонахождении, которые предоставляют приложения или сайты, принадлежащие Facebook.

Прежде чем добавить пользователя в BOLO, его угрозы в адрес сотрудников компании проверяются на достоверность. Человек может оказаться в списке, если несколько раз незаконно попадёт на территорию штаб-квартиры или отправит в Facebook электронное письмо, содержащее реальные угрозы. Однако попасть в «чёрный список» можно из-за оскорбительных слов в адрес основателя соцсети Марка Цукербега, которые обнаружат в публикациях. Тем не менее, служба безопасности не имеет конкретных критериев, по которым можно установить угрозу. Также непонятно, какие меры принимаются по отношению к пользователям, угрожающим сотрудникам Facebook.

Вероятно, недоброжелателей у компании достаточно, особенно если учитывать громкий скандал с утечкой данных, за который она расплачивается до сих пор. И хотя Цукерберг утверждал, что Facebook не занимается продажей данных пользователей, мало кто ему поверил. Сомнения возникают и после появления информации о том, что компания платит людям, чтобы они установили следящее за ними приложение.

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Автор - Елена Андреева
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