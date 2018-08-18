В "кричащей" галактике найдена планета-воздушный шар

Открытие удалось сделать благодаря сигналу, который буквально выплюнула чёрная дыра из центра галактики.

Являющееся по-настоящему сенсационным, открытие галактики Cygnus произвело небывалый фурор в мировом сообществе физики и астрофизики. Оказывается, что существуют так называемые гиперактивные галактики, которые способны посылать сигналы в космос в виде буквально выплюнутой материи. Такая гиперактивность и позволила учёным отыскать по истине уникальную галактику.

Огромное количество энергии пронизывает всю галактику, в которой и была найдена уникальная в своём роде планета HAT-P-11b, атмосфера которой полностью состоит из гелия.

Однако, это еще не всё. Считается также, что гелий регулярно «распространяется» вокруг планеты с помощью сил, связанных с его солнцем, которое в 20 раз ближе к планете, чем Солнце к Земле. Звезда Лебедя, которая считается оранжевым карликом, меньше, но и энергичнее нашей, и отклоняет гелий со стороны HAT-P-11b, обращенной к ней, на противоположную сторону планеты. Следовательно, «воздушный шар», похоже, постоянно подвергается риску взрыва.

Дело в том, что галактика Сygnus содержит в себе настолько много небесных тел, что чёрной дыре в её центре просто не хватает мощности поглотить всё сразу. В результате этого она периодически выплёвывает материю прямо из горизонта событий. Горизонт событий – это гиперпространственное место в чёрное дыре, суть которого можно грубо объяснить как наблюдение человеком разграничения бесконечности всех событий прошлого и будущего.

Великий физик Стивен Хокинг в своём труде «Краткая история времени» описывал горизонт событий как аналог портала не только в другую часть Вселенной, но и как портал в будущее или прошлое. Что же до мощности «плевка» из горизонта событий, то по подсчётам учёных она должна превышать скорость света, из чего следует вывод исчисления её мощности в десятках тысяч электрон-вольт. Более корректно такое событие будет назвать «криком», так как высвобождении материи происходит в виде сверхгромкой вспышки радиации. А посему галактику Cygnus и прозвали «кричащей», словно она разрывается от переизбытка энергии.