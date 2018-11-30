Астрономы измерили яркость Вселенной

Ученые смогли оценить уровень яркости Вселенной. Для этого специалисты подвергли анализу огромное число космических объектов. Результаты исследования опубликованы в зарубежном издании Popular Science.

Руководитель проекта Альберто Домингес рассказал, что для работы использовались данные, которые были получены космического телескопа Fermi. Устройство помогло получить сведения о гамме-изучении. Кроме того, были использованы другие возможности, с помощью которых удалось определить коллективную яркость наблюдаемой Вселенной.

Пристальное внимание астрономов было направлено на блазары и черные дыры. Известно, что блазары – это мощные источники электромагнитного излучения в ядрах некоторых галактик. Они являются одними из самых энергичных объектов во вселенной, которые подпитываются сверхмассивными черными дырами. Эксперты исследовали около 700 блазаров. К тому же, они позволяют измерять яркость фона между галактиками, а также приносят на Землю накопленную за миллиарды лет информацию при помощи излучения. В результате специалисты выяснили, что яркость Вселенной, видимая с расстояния 2,5 миль, равно примерно яркости лампочки в 60 Вт.

Ранее уже проводились аналогичные исследования по измерению яркости, однако, они не были столь точны, поскольку основывались на данные измерений ультрафиолетового свечения гигантских звезд. При этом ученые не учитывали, что могли не заметить самые маленькие из них.