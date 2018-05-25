Ученые в 3D показали, что происходит внутри черной дыры в центре Млечного Пути

Сегодня, 04:30 \\ Астрономия

По их словам, это не только важная работа для мира науки, но также и тот инструмент, с помощью которого можно обучать детей основам астрономии. Предполагается, что в будущем будет создаваться больше подобных роликов.

 На страницах информационного издания Computational Astrophysics and Cosmology появился новый материал, в котором были собраны подробности о новом исследовании ученых из Нидерландов. Они трудились при Университете Неймегена, чтобы создать видео, которое наглядно бы показывало, что происходит внутри черной дыры. За основу был взят "гравитационный монстр", который располагается в центре Млечного Пути.

Астроном Джорди Давелаар, под предводительством которого проводилось исследование, рассказал, что на сегодняшний день люди пока не придумали, как без вреда подобраться к черным дырам, не говоря даже о том, чтобы заглянуть внутрь них.

Тем не менее, он считает их настолько сложными и уникальными системами, что видит необходимость просвещать обычных людей о том, как они устроены. Именно для этого и была создана 3D-симуляция, которая весьма реалистично показывает модель черной дыры из Млечного Пути.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Ученые оценили стоимость Земли в 335 квадриллионов рублей

 Специалисты установили стоимость более 12 тысяч известных науке планет. Среди них оказалась и Земля. Причем интересно, что голубая планета дороже всех остальных оцененных объектов вместе взятых.

В случае передачи части Курил Японии Токио намеренно установить там свой суверенитет

 Ради этого в правительстве страны даже заявили, что не станут разрешать США размещать...

В NASA разработали проект планетохода в виде паука

 Специалисты, являющиеся авторами разработки, отметили, что аппарат создан на основе...

Эмин Агаларов внезапно признался в облысении

 Он заявил, что долгое время скрывал свой недостаток под париком. В доказательство на его...

Астрономы обнаружили звезду, которая может изменять свое мерцание

 Ученые нашли новое небесное тело, которое похоже на известную звезду Табби, которая...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ